На набережной Челябинска поставили ёлку за полтора миллиона рублей

Фото: t.me/chelyabushka

На набережной Челябинска установили новые светящиеся конструкции. Как передает телеграм-канал «Челябушка», на площадке, где в декабре-2021 пытались смонтировать китов за возмутительные 10 миллионов рублей, в этот раз поставили искусственную ёлку всего чуть более чем за 1,5 миллиона.

— Наверняка, на стоимости закупки сказался прошлогодний скандал с управлением архитектуры. Ну и в трудные времена шиковать ни к чему. Но, несмотря на приемлемый ценник, у неравнодушных к городской среде челябинцев всё равно возникли вопросы. Так, у инсталляции можно рассмотреть следы скотча, этикетки, кабель, торчащий электрощиток, да и вообще в светлое время суток она выглядит как примитивный металлический каркас, — добавляют авторы паблика. — Заметили люди и нечто интересное. Челябинская ёлка — отечественная мини-версия проекта архитектора из Испании Серджио Себастиана. По ночам точно светится не хуже.