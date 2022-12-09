Челябинская область в десятке «Зеленого рейтинга» по работе с мусором

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Южный Урал поместили в топ по эффективной работе с мусором. Федеральные власти впервые составили соответствующий рейтинг и у нашего региона там 10 место, сообщает новостной паблик «Челябушка» со ссылкой на слова вице-премьера Виктории Абрамченко. Отличились также Чувашия, Тамбовская, Тюменская, Саратовская области. При подготовке «Зелёного рейтинга» аналитики, в частности, учли инфраструктурный момент, охват раздельным сбором и рост показателей утилизации.

— Что же, далеко ходить не станем, пробежимся по последним новостям — по ним можно судить об успехах изнутри. Например, в челябинском кластере запускают ещё две тысячи контейнеров для разделяйки, а в Магнитогорске после консервации старой свалки открыли новый полигон с сортировочным комплексом, — пишут авторы канала. — Забавно, но символизируют перемены в обращении с отходами у нас даже мусоровозы (не только баки и площадки). Оператор ЦКС превратил несколько машин в Челябинске в мобильные арт-объекты с агит-картинками Супермена, который спасает планету от пластикового зла.