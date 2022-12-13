Едва успели вздохнуть свободно: в Челябинске снова ввели режим НМУ

Челябинцам предрекают еще двое суток в дыму Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске объявили предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях с 19:00 13 декабря по 19:00 15 декабря.

— Ожидаются условия неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе: слабый ветер неблагоприятного направления, инверсия, — сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

По данным Единой системы слежения за качеством воздуха, днем 13 декабря в Челябинске уже зарегистрировали повышенный уровень загрязнения. Превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота зарегистрировала измерительная станция на улице Южный Бульвар.

Предыдущий период НМУ закончился в Челябинске всего четыре дня назад.

Напомним, в Роспотребнадзоре установили, что загрязнение воздуха увеличивает заболеваемость астмой и бронхитом. Челябинскую область включили в группу регионов, где загрязнение сильнее всего сказывается на здоровье жителей.

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