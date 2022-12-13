В Магнитогорске женщина дважды врезалась в чужую машину, пытаясь выехать с парковки

У пострадавшей машины дважды звучала сигнализация. Фото: "Интерсвязь"

В Магнитогорске Челябинской области женщина дважды врезалась в чужую машину, пытаясь выехать с парковки. Все ее действия попали на камеру домофона. Судя по кадрам, женщине было мало места, поэтому она случайно зацепила соседний автомобиль. Дамочка вышла, оценила степень урона и снова села за руль.

Вторая попытка тоже не задалась — очередной удар и чужое авто заревело сигнализацией. Женщина снова посмотрела на последствия и, словно убедившись, что так и должно быть, пошла использовать третью попытку. Наконец, ей удалось вырваться из лап этой злосчастной парковки, так что автоледи уехала по своим делам.

Вот только такой расклад не понравился хозяйке пострадавшей машины. Она опубликовала видеозапись в социальных сетях и обратилась к обидчице:

— Дамочка, которая два раза ударила мою машину и уехала после этого, ты идиотка? Весь город в камерах! Тебя найдут и лишат прав! Заявление уже написано!

Будем надеяться, что произошедшее вдохновит женщину подтянуть навыки вождения.

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