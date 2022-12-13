В Челябинске прошел Матч звезд КХЛ

Фото: Архив КП.

Ярчайшее событие принял Челябинск — Неделя звёзд хоккея, завершившаяся накануне Матчем звёзд КХЛ. Как пишет паблик о жизни региона «Челябушка», ещё одна галочка в списке безупречно организованных мероприятий спортивного толка. Захватывающая игра (дивизион Боброва в финале победил дивизион Харламова), приглашённые модные музыканты, полные трибуны (Матч ТВ сообщает о 13 тысячах зрителей), всеобщий драйв и предвкушение открытия центра олимпийской подготовки по хоккею.

Уместны тут будут слова президента Континентальной хоккейной лиги Алексея Морозова, который, разумеется, не мог не посетить Матч, а заодно оценил будущий центр: «Челябинск — хоккейный регион. Немногие имеют условия для занятий спортом. Удивило, что всё продумано заранее, ребята будут в этих условиях жить как профессионалы».

— Под продуманными условиями Морозов имел ввиду крытые корты, тренировочные залы, медицинский пункт, гостиницу, столовую и, само собой, академию. Всё это строится по национальному проекту в соответствии с федеральными стандартами — Челябинску доверяют и проведение состязаний, и возведение объектов, которые не стыдно потом показать стране, — добавляют авторы телеграм-канала. — Вот и выводы губернатора Алексея Текслера звучат примерно в том же ключе: «В нашей области любят хоккей и разбираются в нём. И мы в очередной раз это доказали».