Стелу «Город трудовой доблести» в Ижевске украсили каслинским литьём

Фото: vk.com/udmurtiya18rus

Мастера каслинского литья поучаствовали в украшении стелы «Город трудовой доблести» для Ижевска. Они изготовили три пилона с барельефами, призванными напоминать потомкам о подвиге оружейников, металлургов и медсестёр, пишет телеграм-канал «Челябушка». Причём материал в производстве был непривычным — по условиям контракта, это алюминий вместо чугуна, а вот уникальность техники сохранена.

— Неслучайно в Удмуртии решили обратиться именно к каслинскому заводу. История ажурных изделий матового чёрного цвета насчитывает почти три века, работы родом с Южного Урала славятся неповторимой фактурой. Но пока у наших литейщиков это единственный заказ. К декабрю тематических стел в России стало 45 и оформление отличается, — рассуждают авторы паблика. — К примеру, в Барнауле выбрали облицовку прокатной сталью с лазерным нанесением фрагментов, в Чите, Челябинске и Омске — бронзовые панно, в Самаре — графический коллаж, в Коломне — гранитную ретроспективу.