Нередко причиной пожаров становятся проблемы с проводкой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил разобраться с перепадами напряжения в Сосновском районе. На прямой линии к нему обратилась жительница поселка Кременкуль. По ее словам, у многих отопление зависит от электроэнергии, которая регулярно отключается. А объясняют это тем, что сети попросту изношены.

Та же проблема есть в ряде других поселков района. По словам губернатора, эта проблема будет решаться за счет газификации.

— Сегодня для крупных потребителей эта пробема решена, для частных домов все вопросы с компанией «Газпром» решили, в этом году никаких проблем по подключению домохозяйств не будет. Кто хочет провести газ, обязательно его проведет, — сказал Текслер.

К разговору подключился глава Сосновского района Евгений Ваганов. По его словам, в этом году ситуация с электричеством значительно улучшилась, и отключений происходит меньше.

— За последние два года реконструировано более 100 подстанций по району, более 150 новых построили. На 2023 и 2024 год запланирована реконструкция по увеличению мощности, что позволит более комплексно решить вопрос, — заявил Ваганов.

Губернатор поручил Ваганову лично пройтись по поселкам и решить эти проблемы с жителями.

— Ваша задача сегодня — пройтись по каждому населенному пункту, где есть аналогичные проблемы. По каждому домохозяйству определить, что нужно делать. Если человек тратит электричество на отопление, нужно решить вопрос с газом, — добавил Текслер.

Примечательно, что раньше Алексей Текслер работал на должности заместителя министра энергетики России.

Скачки напряжения нередко становятся причиной пожаров в Челябинской области. В начале декабря в поселке Красное поле в Сосновском районе загорелась трансформаторная подстанция. Жители говорят, что был скачок напряжения. Кстати, прошлой зимой на этой же территории, только в ЖК «Прудный», были многочисленные пожары – здесь сгорело несколько домов. Что делать, если электросети не справляются с нагрузкой бытовых приборов в доме.

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