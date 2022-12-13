В четырех городах Челябинской области открылись семейные МФЦ

Фото: Минсоц Челябинской области

В четырех городах Челябинской области во вторник, 13 декабря, открылись семейные многофункциональные центры (СМФЦ). В них можно задать интересующие вопросы, узнать о мерах поддержки, а также пройти курсы реабилитации и получить помощь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минсоца.

— Это учреждения нового типа для семей, где в рамках одного окна каждая обратившаяся семья сможет получить максимум услуг, начиная с обычной консультации и завершая индивидуальной программой сопровождения для решения сложных жизненных ситуаций, — рассказывает министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

В СМФЦ для семей все обустроено таким образом, чтобы южноуральцы могли быстро и комфортно получить все необходимые услуги. Причем упор сделан именно на межведомственное воздействие, то есть большинство документов и справок СМФЦ запросит в других учреждениях самостоятельно. Еще один приоритет - проактивная работа с семьями: центр будет сам выявлять нуждаемость в социальном обслуживании и рассказывать, какие услуги доступны.

На Южном Урале семейные многофункциональные центры созданы на базе двух действующих центров помощи семье и детям и двух организаций для детей, оставшихся без попечения родителей. Благодарю перепрофилированию учреждений в новых СМФЦ работают уже опытные кадры.

Адреса СМФЦ в Челябинской области:

г. Челябинск, ул. Румянцева, 19а (центр социальной защиты «Семья»);

г. Верхний Уфалей, ул. Маяковского, 20а (центр помощи семье и детям «Семейный многофункциональный центр» Верхнеуфалейского городского округа);

г. Магнитогорск, ул. Карла Маркса, 185 (Центр помощи семье и детям города Магнитогорска);

г. Коркино, ул. 30-летия ВЛКСМ, 27 (центр социальной помощи семье и детям «Семейный многофункциональный центр» Коркинского округа).

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