В Челябинской области проверят органы опеки из-за матери, которая проломила череп своему сыну

Малыш попал в реанимацию с тяжелой травмой Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Минсоц Челябинской области проверит работу органов опеки Чебаркуля после того, как мать проломила череп годовалому сыну в больнице. Известно, что семья уже попадала в поле зрение органов, а женщина получала штрафы за неисполнение родительских обязанностей. Несмотря на все это, ребенка у нее никто не забирал.

— Начата проверка для оценки полноты действий принимаемых профилактических мер в рамках работы с этой семьей, — рассказала глава Министерства социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Проверят еще несколько семей. Это будет сделано для того, чтобы убедиться в компетентности работы органов социальной защиты.

Напомним, инцидент случился в детском отделении чебаркульской больницы. Ребенок капризничал и кричал, когда мать не выдержала и несколько раз ударила его по голове. В итоге малышу понадобилась помощь медиков — у него диагностирован перелом основания свода черепа. В полиции рассказали, что это не первый случай, когда мать избивала своего сына.

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