Жителей Челябинской области приглашают стать донором крови

Больше всего нужна кровь с отрицательным резус-фактором Фото: Артем КИЛЬКИН

Больницы в Челябинской области ищут доноров для пополнения запасов крови. Им может стать любой здоровый человек, чей возраст составляется минимум 18 лет. Больше всего медикам нужна кровь с отрицательным резус-фактором.

– В преддверии новогодних праздников наша станция пополняет запасы компонентов крови. Приглашаем к нам как постоянных доноров, так и людей, которые никогда не сдавали кровь, или делали это ранее, — рассказали в Челябинской областной станции переливания крови.

Перед сдачей крови нужно за двое суток исключить прием острой и жирной пищи, временно отказаться от алкоголя, в том числе и от пива. Накануне перед процедурой разрешается легко поужинать, а утром ограничиться сладким чаем с хлебом.

Какая больше всего нужна кровь от доноров

Публикуем адреса отделений Челябинской областной станции переливания крови:

— г. Челябинск, ул. Воровского, 68, +7 (351) 232-78-89;

— г. Магнитогорск, пр-т. К.Маркса, 160, +7 (3519) 34-52-13;

— г. Златоуст, пр-т Гагарина, 8 линия, 4, +7 (3513) 65-32-33;

— г. Миасс, пр-т Автозаводцев, 36, +7 (3513) 57-07-95;

— г. Сатка, ул. Куйбышева, 15, +7 (3516) 13-33-44;

— г. Южноуральск, ул. Строителей, 21, +7 (951) 789-97-03.

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