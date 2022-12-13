Челябинские следователи возбудили уголовное дело после смерти 10-летнего мальчика с ОРВИ

По предварительным данным, ребенок был доставлен в больницу после ухудшения состояния Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 10-летнего ребенка, которого доставили в больницу с ОРВИ. Расследование ведется по статье о причинении смерти по неосторожности (ч.2 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

— В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления, — прокомментировали в региональном СУ СКР.

По предварительным данным, ребенок был доставлен в больницу после ухудшения состояния во время болезни. Свою проверку также проводит прокуратура.

Напомним, мальчик заболел еще 9 декабря, а вечером 11 декабря почувствовал себя гораздо хуже. Мама вызвала скорую помощь, но, не дождавшись медиков, решила везти ребенка на такси. По дороге он и умер. Известно, что у мальчика была диагностирована ОРВИ.

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