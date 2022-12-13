В Челябинской области из-за ОРВИ закрыли на карантин пять школ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышает эпидемический порог в два раза. Из-за ОРВИ на карантин уже полностью закрыли пять школ. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

— Ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями оценивается в регионе как неблагополучная. За 50 неделю 2022 года зарегистрировано 172,2 случаев на 10 тысяч населения, что выше уровня прошлой недели на 31,9%, — отметили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, на карантин закрыты 242 классов в 63 образовательных учреждениях. По правилам, решение о приостановке учебного процесса принимает директор школы, если на уроки из-за болезни не приходят 20% детей.

Кстати, карантин пришлось ввести даже среди животных. В изоляции оставили обезьян в челябинском зоопарке: иначе они могут заразиться гриппом от посетителей.

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