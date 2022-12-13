Реконструкцию храма на Алом Поле в Челябинске хотят закончить за 800 млн рублей

Сдать объект хотят зимой следующего года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Для завершения реконструкции храма Александра Невского на Алом поле в Челябинске потребуется 800 миллионов рублей. Об этом стало известно из тендера минкульта РФ.

На завершение реставрации Александро-Невской церкви на Алом поле выделили более 800 млн рублей. Как следует из сайта госзакупок, заявки Министерство культуры России собирает до конца декабря.

— Объявлен тендер на поиск подрядчика для завершения реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Александро-Невская церковь» в парке «Алое поле», — указано на сайте госзакупок.

Планируется, что подрядчику предстоит воссоздать живопись в храме, а также закончить монтаж плитки, крылец, гидроизоляции, а также завершить реставрацию фасада. Планируется сдать объект к 1 декабря 2024 года.

Ранее в четырех городах Челябинской области открылись семейные многофункциональные центры. В них можно задать интересующие вопросы, узнать о мерах поддержки, а также пройти курсы реабилитации и получить помощь.

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