В Челябинске на время отключат сразу несколько светофоров

Некоторые светофоры отключат на неопределенное время Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 14 декабря, сразу на нескольких перекрестках Челябинска отключат светофоры. Как уточнили в городском комитете дорожного хозяйства, четыре из них расположены в центре города.

— С 9 часов до окончания работ планируется отключение светофора на пересечениях улицы Воровского и Тимирязева, улицы Лесопарковая и Сони Кривой, а также с 13 до окончания работ на пересечениях Воровского/Доватора и Свободы/Коммуны, — указано в сообщении.

Также с 8 до 17 часов будет выключен светофор на перекрестке улиц Блюхера/Воровского/Салтыкова, а с 9 до 18 часов — на перекрестке улицы Братьев Кашириных и улицы Российской.

Будьте осторожнее на дорогах. Ранее в Магнитогорске женщина дважды врезалась в чужую машину, пытаясь выехать с парковки. Все ее действия попали на камеру домофона.

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