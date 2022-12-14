В Челябинске запретят вырубать деревья на территории хоккейного центра

Фото: Алексей Текслер / Telegram

На территории строящегося в Челябинске центра олимпийской подготовки по хоккею, где будет заниматься резерв ХК «Трактора», могут запретить строить офисы и вырубать деревья. Запрет обсудят на публичных слушаниях в Доме архитектора.

— Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (региональный центр олимпийской подготовки по хоккею Челябинской области) в территориальной зоне парков, — указано в документе на сайте мэрии.

В частности, планируется изменить зону, к которой предписан центр. Сейчас он находится в общественно-деловой зоне.

Кстати, ранее именно этот центр подготовки посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Последний также похвалил регион за приверженность к хоккею.

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