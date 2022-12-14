В 2023 году в Челябинской области пройдут военные учения стран ШОС

Учения пройдут на местном полигоне Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В августе 2023 года в Челябинской области пройдут военные учения стран ШОС «Мирная миссия». Об этом рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

— Совместные антитеррористические учения стран Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия» состоятся в августе 2023 года. Они пройдут на полигоне в Челябинской области, — цитирует сообщение ЦВО ТАСС.

Об этом стало известно в ходе встречи военных делегаций стран, которая проходит сейчас в Екатеринбурге. Там работают представители Белоруссии, Ирана, Пакистана, Киргизии, Китая, Казахстана, Индии, Таджикистана и Узбекистана.

Ранее челябинское объединение «Радиотехнические системы» (РТС) выиграло международный конкурс на поставку 34 комплектов инструментальной системы посадки ILS 734 для аэропортов Индии.

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