Власти Челябинской области потратят больше 93 миллионов рублей на новогодние подарки детям

Средств выделено в два раза больше, чем в прошлом году
Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Власти Челябинской области планируют потратить свыше 93 миллионов рублей из бюджета региона на новогодние подарки детьям-льготникам. Как уточнили в минсоце, всего их получат больше 200 тысяч ребят.
— Традиционно по поручению губернатора Алексея Текслера на Южном Урале проходит традиционная акция «Подарим Новый год детям». В этом году по решению главы региона финансирование увеличено практически в два раза, — объяснила глава министерства Ирина Буторина.
Получить сладкий подарок можно с 19 декабря 2022 года по 16 января 2023 года в управлениях социальной защиты по месту жительства. Многим детям будут получать их лично — во время губернаторских елок.
Кстати, в этом году эти подарки получат и дети мобилизованных и добровольцев. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.
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