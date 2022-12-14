Власти Челябинской области потратят больше 93 миллионов рублей на новогодние подарки детям

Средств выделено в два раза больше, чем в прошлом году Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Власти Челябинской области планируют потратить свыше 93 миллионов рублей из бюджета региона на новогодние подарки детьям-льготникам. Как уточнили в минсоце, всего их получат больше 200 тысяч ребят.

— Традиционно по поручению губернатора Алексея Текслера на Южном Урале проходит традиционная акция «Подарим Новый год детям». В этом году по решению главы региона финансирование увеличено практически в два раза, — объяснила глава министерства Ирина Буторина.

Получить сладкий подарок можно с 19 декабря 2022 года по 16 января 2023 года в управлениях социальной защиты по месту жительства. Многим детям будут получать их лично — во время губернаторских елок.

Кстати, в этом году эти подарки получат и дети мобилизованных и добровольцев. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru