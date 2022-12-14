На прямую линию с губернатором Челябинской области поступило уже более 4 тысяч вопросов

Алексей Текслер. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Прямая линия с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером начнется в 12:00 14 декабря. Глава региона ответит на вопросы граждан. Трансляцию разговора будет вести радио КП-Челябинск (95,3 FM).

Обращения к губернатору продолжат принимать до конца прямой линии. Задать вопрос можно по телефону или в письменной форме через интернет, также можно снять видеообращение к губернатору. Ранее мы рассказывали, как это сделать.

Среди уже оставленных южноуральцами обращений больше всего оказалось тех, что связаны с темами ЖКХ, соцзащиты и здравоохранения. Следующие по популярности темы — дорожный ремонт, благоустройство, транспорт, строительство, образование, экология, СВО.

Всего жители Челябинской области оставили 4 416 обращений к губернатору. 69% вопросов задали по телефону, 31% — через интернет.

В прошлый раз прямая линия с Алексеем Текслером длилась 2 часа 25 минут. Губернатор ответил на 40 вопросов.

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