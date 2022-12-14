Бесключевой доступ врачей в подъезды станет доступным на всей Челябинской области

Фото: "Интерсвязь"

В Челябинске программа бесключевого доступа для бригад «Скорой медицинской помощи» и участковых терапевтов в подъезды с Умными домофонами "Интерсвязи" была реализована 2,5 года назад. За это время «кнопкой открытия» люди в белых халатах воспользовались более 11 000 раз. До конца 2022 года система начнет работать во всех 14 городах присутствия «Интерсвязи»: Магнитогорске, Южноуральске, Златоусте, Каслях и др.

Возможность бесключевого доступа для участковых терапевтов реализованная через мобильное приложение «Интерсвязь. Умный город». Уже сейчас такой опцией могут воспользоваться участковые врачи Челябинска, Магнитогорска и Кургана, до конца года он станет доступным для всех южноуральских медиков. - И педиатр или терапевт, когда открывает приложение, он прямо видит по адресам распределенные вызовы. Самое интересное, что там даже этаж указан. Я просто знаю, я пользовался! Это очень удобно!», - рассказал главный врач детской городской больницы № 8 Челябинска, Антон Рыжий. Проект бесключевого доступа также реализован и для врачей бригад "скорой медицинской помощи" Южного Урала. Когда счет идет на минуты, для экономии времени попадания в подъезды, врачи открывают дверь либо с помощью диспетчера дежурной службы, либо нажав кнопку, напротив адреса на планшете. Такой доступ облегчает жизнь пациента - теперь не надо клеить объявление: «Не закрывайте, ждем врача», подпирать дверь или караулить бригаду на улице. Возможность бесключевого доступа врачей в подъезды с умными домофонами "Интерсвязи" - проект социальный. «Нам даже в голову не приходило этот проект делать коммерческим. Изначально руководство и позиция компании - проект должен помогать и пациентам, и врачам. Потому что мы все живем в одном городе, и мы все не зарекаемся оттого, что с нами может произойти», – рассказал заместитель генерального директора компании «Интерсвязь», Олег Зеленин.