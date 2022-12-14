Будет холодать: в Челябинской области прогнозируют бесснежную погоду и ночные морозы до -27

Холоднее всего будет на юге Челябинской области Фото: Иван ПРОХОРОВ

В челябинской области в ближайшие дни будет постепенно снижаться температура воздуха, по ночам прогнозируют морозы. До -27 градусов похолодает в ночи на 15 и на 16 декабря. Холоднее всего будет в южной части региона.

В светлое время суток температура тоже понизится. Если днем 14 декабря обещают -6, -11, то 15 декабря будет уже -8, -13. А в пятницу 16 декабря столбик термометра опустится до отметок -10, -15 градусов.

Осадков до входных не будет, а скорость ветра не превысит 8 метров в секунду.

Напомним, в Челябинске объявили также предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях. Смог будет скапливаться до вечера 15 декабря.

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