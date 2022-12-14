Что произошло после концерта SHAMAN в Челябинске

SHAMAN выступил в Челябинске 13 декабря Фото: Михаил ФРОЛОВ

13 декабря популярный певец SHAMAN собрал своих поклонников в Челябинске. Он выступал в ДС «Юность», и в зале, кажется, совсем не было свободных мест. В перерывах между песнями зрители подходили к сцене и вручали исполнителю цветы и памятные сувениры.

Среди поклонников певца оказались челябинцы всех поколений. Зрители приходили семьями, но основная аудитория Шамана — люди средних и пожилых лет. Они поделились с нами впечатлениями от увиденного.

— Все было просто супер! Песни, исполнение, голос, актерская игра, сценические образы менялись. И удивительно мощный патриотизм, который был передан всему залу. Последние три или четыре песни зрители слушали исключительно стоя. Советую сходить на концерт, и тогда впечатления получите лично, а не узнаете от кого-то, — рассказал КП-Челябинск Сергей Чудов.

— На концерте Шамана я была в первый раз. Впервые услышала песню «Встанем» в ВК, понравился его голос, что вот так, без шоу, без перьев и кривляния, чистым голосом можно исполнить песню. Слова самой песни тронули за сердце, выступили слезы. Подписалась на его страничку в соцсетях, через некоторое время вышел клип «Я русский». Мощный голос и энергетика. Стала искать другие его песни и прослушала все. Потом увидела выступления в разных городах, захотелось послушать в живую. Песни «Встанем», «Я русский» и «Гимн России» весь зал слушал стоя, от мала до велика, и мужчины, и женщины, и старики, и дети, со слезами на глазах, — поделилась Елена Шваб.

А уже сегодня, 14 декабря SHAMAN проведет сольный концерт в Кургане. Там он выступит на сцене областной филармонии.

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