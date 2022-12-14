В Челябинске в спортшколу на отделение компьютерного спорта будут принимать детей после сдачи тестов ОФП Фото: Василий Вахрин

Киберспорт уже давно уверенно шагает по стране и миру. Недавно кафедра по этому виду спорта открылась при ЮУрГУ - в челябинском Институте спорта, туризма и сервиса. Дальше больше. В Управлении по физической культуре и спорту администрации Челябинска сообщили, что в городе с января 2023 года на базе спортшколы ЧТЗ откроется отделение киберспорта.

Начальник горспортуправления Максим Клещевников рассказал, что занятия в спортшколе будут бесплатными и построены в соответствии с образовательными стандартами, где большое внимание уделяется физической подготовке.

— Отделение по киберспорту — уникальный проект, золотая серединой между желанием детей играть за компьютером и беспокойством родителей за физическую форму и здоровье своего ребёнка. Челябинск один из первых городов России, где киберспорт будет развиваться на базе спортшколы, — подчеркнул Максим Клещевников.

В спортуправлении также рассказали, что в отделении киберспорта постоянно будут проводиться занятия по физподготовке, а зачисление детей в спортшколу будет проводится с 12 лет по итогам вступительных тестов по общефизической подготовке.

В тестирование входят упражнения на быстроту, силу выносливость, гибкость и координацию (федеральный стандарт по виду спорта «компьютерный спорт»). Так, к примеру, претендентам на зачисление в школу киберспорта предложат пробежать 30 метров за 5,7-6 сек, 1500 метров (8 мин 20 сек — мальчики, 8.55 — девочки). Кроме того, в тестах есть упражнения наклон вперед на гимнастической скамье (+3-+4 см), челночный бег 3х10 метров, упражнения на пресс – за 1 мин 32 раза мальчики, 28 раз — девочки, приседания без остановки 8-10 раз. Кроме того, исходя из возраста, нормативы могут меняться.

Тренировки начнутся с января 2023 в ультрасовременном киберклассе Института спорта, туризма и сервиса, в здании учебно-спортивного комплекса ЮУрГУ.

Желающих поступить на отделение киберспорта ждут на организационном собрании, которое состоится 20 декабря в 18.00 (6-й корпус ЮУрГУ, аудитория 103) по адресу ул. Сони Кривой, 60а.

На собрании можно подробно узнать об отделении, пообщаться с тренером и задать интересующие вопросы. Также можно получить информацию по телефону 8-902-891-8000

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событифями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.