В Челябинске в колонию отправили школьника, нанесшего смертельный удар сверстнику

Овраг на улице Хохрякова, где погиб 14-летний мальчик Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске вынесли приговор 15-летнему подростку, нанесшему смертельный удар однокласснику. Школьника признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшем смерть человека.

— Подсудимый в ходе ссоры на почве ревности, обладая навыками в контактных видах спорта, с силой нанес сверстнику удар в область шеи. В результате полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия в короткий промежуток времени, — рассказали старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Подростка приговорили к 4 годам лишения свободы в воспитательной колонии. Мальчика и его родителей также обязали выплатить 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда семье погибшего.

Напомним, смерть ученика кадетского класса всколыхнула Челябинск в апреле этого года. В овраге на улице Хохрякова случайные прохожие нашли мертвого подростка. Оказалось, что школьника ударил по шее одноклассник, требуя, чтобы тот перестал встречаться с девушкой, которой оба юноши симпатизировали.

За выяснением отношения наблюдали другие дети. Они даже сняли потасовку на видео. Но когда после удара подросток упал на землю, ему не попытались помочь. Мальчика оставили лежать на улице.

Напавший на него одноклассник позже признался, что не только пытался запретить сопернику видеться с девушкой, но и требовал у того деньги.

На похороны погибшего мальчика стянули силовиков, опасаясь новых происшествий. Попрощаться со школьником пришли его друзья и одноклассники, многие были с родителями. Стихийный мемориал устроили также на месте гибели восьмиклассника.

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