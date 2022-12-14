В Челябинске 27-28 января пройдут первые игры Winline чемпионата России 3х3 и Суперкубок России. Фото ФБЧО

27 и 28 января в Челябинске состоится грандиозное событие — большой спортивный праздник баскетбола 3х3. Суперкубок ознаменует начало нового российского сезона 3х3, а матчи квалификации и женского тандема дадут старт Winline Чемпионату России, который продлится до июля.

Суперкубок России пройдет 28 января. В мужской категории выступят Inanomo (Москва, чемпион и обладатель Winline Кубка России), «Руна» (Москва, победитель «регулярки» прошлого Winline Чемпионата России), «Гагарин» (Химки, wild card) и «ЦОП Бэд Бойс» (Санкт-Петербург, wild card). В женской категории «ЦОП Санкт-Петербург» (чемпион России) и «Самара» (обладатель Winline Кубка России) проведут единственную игру за трофей.

27-28 января пройдет мужской «Претендент» и женский тандем, которые дадут старт Winline Чемпионату России.

После нашумевшего финала чемпионата России прошлого сезона баскетбол 3х3 в Челябинске начал еще стремительнее развиваться. Сейчас в регионе проводится Лига призера Олимпиады в Токио Кирилла Писклова, где играют более 260 команд. Профессиональные команды представляют команды на самом высоком уровне в стране — мужские команды «Уралец» (Златоуст), «Курчатов» (Челябинск) и «ОСК-ММК» (Магнитогорск), а также женская «Позитив», а в Челябинске проводится полномасштабный чемпионат области, который охватывает все любительские команды региона.

ДЛЯ СПРАВКИ

Суперкубок России и первый тандем Winline Чемпионата России в Челябинске пройдут при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Соорганизаторами соревнований являются Фонд поддержки спорта Челябинской области и Федерация баскетбола Челябинской области.

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