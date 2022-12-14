«У нас был серьезный разговор с подрядчиком»: Алексей Текслер об открытии новой школы в поселке «Вишневая горка»

Школьники. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Прямую линию Алексею Текслеру дозвонилась родитель из поселка Западный Ирина Семикашева. Женщина попросила проконтролировать строительство новой школы в поселке «Вишневая горка» и обеспечить там продленку.

− В «Вишневой горке» у нас был серьезный разговор с подрядчиком – «Строймеханизайцией». Была договоренность, что с 1 сентября будет работать, за месяц должен быть сдан. Я напоминаю, коллеги: вы обещали мне и жителям, объект должен заработать 1 сентября. Нужно постараться строителям, там нет проблем с финансированием. Надо развернуть необходимый фронт работ и эту проблему решить. Западный – огромный микрорайон и нет инфраструктуры. Решаем эту проблему только сейчас, − сообщил Алексей Текслер.

Также глава региона напомнил, что после новогодних каникул должна заработать школа в поселке «Твоя привилегия». Губернатор был там недавно и отметил, что школа в высокой степени готовности.

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