Текслер попросил врачей помочь челябинке с опухолью в голове

Губернатор попросил поговорить с женщиной врачей и минздрав. Фото: Егор ИВЛЕВ

Жительница Челябинска пережила две трепанации черепа. Опухоль в голове осталась, но расти перестала. Правда, из-за лечения у Любови Марфиной начались сильные приступы эпилепсии.

− Я принимаю препарат «Топомакс». Его уже полгода нет в России. Мне привозили из Турции. Но в феврале оно у меня заканчивается. Я ведь погибну, − сказала Любовь на Прямой линии с губернатором.

Губернатор попросил разобраться в произошедшем министра здравоохранения Челябинской области Агату Ткачеву.

− В 2022 году не будут осуществляться поставки на территорию России. Но у нас есть достаточное количество идентичного препарата – другие производители и наименования. У нас в аптечных сетях почти годовой запас. Возьмем на контроль и поможем ей. Поставки идут, есть отечественные и индийские препараты, − сообщила Агата Ткачева.

Губернатор попросил поработать в женщиной врачей. Все же лучше перейти на идентичные препараты отечественного производства, чем нарваться на мошенников с «запрещенкой».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы задали вопрос губернатору или столкнулись с такой же проблемой – пишите нам на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».