Текслер устроил разнос министру. Все из-за бассейна

Алексей Текслер остался недоволен ответом. Фото: правительство Челябинской области.

Алексей Текслер устроил разнос министру строительства и инфраструктуры Челябинской области во время Прямой линии. Губернатора не устроили ответы о плохом подрядчике, он посчитал, что несданный вовремя бассейн – вина министерства и муниципалитета.

С вопросом о недостроенном бассейне в Уйском районе на Прямую линию губернатора обратились жители. Возможность поплавать с нетерпением ждут и взрослые, и дети. Но объект пока, мягко говоря, не готов.

− Объект строится уже длительное время. Те сроки, которые были изначально на реализацию отведены, уже прошли. Совместно с муниципалитетом провели работу по поиску новой подрядной организации. На площадке уже строительный городок собирают, закупили материалы. По данному подрядчику видим, что работы им будут завершены. Ориентировочный срок ввода объекта – конец июля 2023 года, − министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе.

На это губернатор дал жесткий ответ: виноваты не только нерадивые подрядчики, но и само ведомство.

− Подрядчик плохой: заменили одного, другого. Все это понятно. Но обещания надо выполнять. Меня эти объяснения с подрядчиками никогда не устраивают. Вы знаете мое отношение к этому. Это в любом случае и недоработка министерства, и недоработка муниципалитета. Значит, так подрядчика выбирали. Тем более сейчас есть возможность менять подрядчика, если они плохо работают. Каждый день просто этим надо заниматься. Чтобы я таких вопросов больше не слышал! – устроил разнос глава региона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы задали вопрос губернатору или столкнулись с такой же проблемой – пишите нам на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».