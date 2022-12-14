В Челябинске беглая преступница попалась из-за бутылки на вокзале

Полицейские задержали женщину за пьянство, но их ждал сюрприз Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Челябинске задержали преступницу, объявленную в федеральный розыск. Женщину случайно поймали на железнодорожном вокзале. Возможно, ей удавалось бы и дальше скрываться, если бы не подвело пристрастие к алкогольным напиткам.

Как рассказали в региональном линейном управлении транспортной полиции, 35-летняя женщина устроилась в зале ожидания на втором этаже челябинского ЖД-вокзала и принялась пить там спиртное. Сотрудники МВД задержали нарушительницу, составили протокол о распитии алкоголя в общественном месте. А при проверке обнаружили, что задержанную объявили в розыск в Миассе за совершение кражи.

Женщину не стали отпускать из дежурно части, а вместо этого передали миасским полицейским.

Ранее в Челябинской области поймали пьяного подростка-угонщика. Чтобы остановить его, пришлось перекрыть дорогу грузовиками.

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