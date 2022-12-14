Алексей Текслер поручил проработать прямой маршрут из Тополинки в Ленинский район Челябинска

Оценить необходимость нового маршрута профильному министерству поручил губернатор Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Житель Тополиной аллеи попросил губернатора региона посодействовать в открытии нового маршрута в Ленинский район. Мужчина там работает. И не может добираться на автобусе без пересадок. Несмотря на то, что в начале года через Тополинку были запущены три новых маршрута. Челябинцу хочется ехать в комфортном автобусе, тем более что сейчас расширили улицу Худякова, и движение стало быстрее.

Выслушав пожелание, Алексей Текслер обратился к министру транспорта и дорожного хозяйства Челябинской области.

– Алексей Сергеевич, даю вам прямое поручение этот вопрос рассмотреть и в ближайшее время закрыть. Проработайте с городом, если тема актуальная. В целом хочу сказать, что у нас в Челябинске сейчас активно идет изменение маршрутов. Мы объединили Челябинск с Копейском и Сосновским районом в одну агломерационную транспортную схему. Много маршрутов новых и востребованных появляется. И такая возможность появилась в рамках этих решений, – сказал губернатор.

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