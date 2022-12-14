В Челябинске раскрыли изнасилование и убийство девушки, совершенное 18 лет назад

19-летняя челябинка погибла в октябре 2004 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске выяснили, кто в 2004 году изнасиловал и убил 19-летнюю девушку. Виновного нашли спустя 18 лет, когда он уже попал за решетку за другое преступление.

Житель Курганской области напал на девушку около площадки с экспонатами железнодорожной техники в Советском районе Челябинска. Мужчина отобрал у своей жертвы вещи стоимостью 4 тыс. рублей, потом изнасиловал ее, а затем забил насмерть, нанося удары по голове металлическим предметом. Орудие убийства так и не нашли.

Теперь 53-летнего мужчину будут судить за разбой, изнасилование и убийство.

— Виновным себя в совершении инкриминируемых деяний обвиняемый признал частично, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Напомним, в Челябинске вынули приговор 15-летнему подростку, который нанес смертельный удар однокласснику. Тело погибшего мальчика в овраге нашли случайные прохожие.

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