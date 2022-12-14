«Воспитатели боятся»: в Челябинской области детсадовцы сидят в темноте из-за текущей крыши

Воспитателям приходится уделять внимание ведрам и тазикам вместо детей. Фото: А.Л.Текслер, ПОМОГИ/vk.com

В Челябинской области родители пожаловались на дырявую кровлю в детсаду. С проблемой уже долгое время не могут справиться в дошкольном учреждении сала Нижняя Санарка в Троицком районе. Требования родителей поддержала прокуратура.

Жители села рассказали, что крыша в садике течет даже при слабом дожде или снегопаде. В помещениях сыро, появилась плесень, а воспитатели вместо того, чтобы следить за детьми, вынуждены двигать мебель, подставлять под дыры в потолке тазики и орудовать тряпками.

— В плафонах вода, воспитатели боятся включать свет, технику в розетки. Сейчас световой день заметно сокращается, по утрам и вечерам дети сидят в темноте, так как группа обесточена! — пожаловалась жительница Нижней Санарки в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ» во ВКонтакте.

Женщина рассказала, что администрация детсада своими силами латает дыры, но нужен комплексный ремонт. Для него уже подготовили документы, но найдутся ли деньги — большой вопрос.

После обращения к губернатору в соцсети проверку в детсаду провела прокуратура.

— В ходе надзорных мероприятий указанные в публикации доводы нашли свое подтверждение, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — В деятельности образовательного учреждения выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и требований законодательства о пожарной безопасности.

Теперь в отношении заведующего детсадом возбудили административные дела о нарушении правил пожарной безопасности и санитарных требований. А главе Троицкого района Тимуру Мухамедьярову отправили предписание об устранении всех нарушений. В прокуратуре обещают проследить за ситуацией в детском саду.

Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил проверить школу, где во время уроков температура опускается до +9 градусов.

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