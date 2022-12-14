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НовостиОбщество14 декабря 2022 11:32

«Наши города должны быть чистыми»: губернатор Алексей Текслер выступил против соли на дорогах Челябинска

Губернатор Алексей Текслер выступил против соли на дорогах Челябинска
Ильдар САУДАБАЕВ
Челябинцы снова возмутились обильному посыпанию дорог реагентами

Челябинцы снова возмутились обильному посыпанию дорог реагентами

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители Челябинска массово жалуются на обильную посыпку городских дорог солью. От нее образуются грязь, которая мигрируют на обуви в прихожие домов и квартир. О традиционной проблеме главе региона напомнили на его сегодняшней прямой линии. Алексей Текслер ответил, что тоже не в восторге от таких методов борьбы с гололедом:

– Я борюсь с тем, чтобы соли было меньше в Челябинске. Стало гораздо чище, по сравнению с 2019 годом. В экстренных ситуациях без противогололедных реагентов не обойтись. Но когда нет осадков, и такое происходит – я остро реагирую. Еще раз обращаю внимание подрядчиков и руководства города. Этот вопрос надо держать на контроле. Наши города должны быть чистыми.

В завершение губернатор подчеркнул, что упор лучше делать на регулярной чистке дорог.

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