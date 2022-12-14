«Наши города должны быть чистыми»: губернатор Алексей Текслер выступил против соли на дорогах Челябинска

Челябинцы снова возмутились обильному посыпанию дорог реагентами Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители Челябинска массово жалуются на обильную посыпку городских дорог солью. От нее образуются грязь, которая мигрируют на обуви в прихожие домов и квартир. О традиционной проблеме главе региона напомнили на его сегодняшней прямой линии. Алексей Текслер ответил, что тоже не в восторге от таких методов борьбы с гололедом:

– Я борюсь с тем, чтобы соли было меньше в Челябинске. Стало гораздо чище, по сравнению с 2019 годом. В экстренных ситуациях без противогололедных реагентов не обойтись. Но когда нет осадков, и такое происходит – я остро реагирую. Еще раз обращаю внимание подрядчиков и руководства города. Этот вопрос надо держать на контроле. Наши города должны быть чистыми.

В завершение губернатор подчеркнул, что упор лучше делать на регулярной чистке дорог.

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