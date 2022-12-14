В Златоусте будут судить мужчину, расстрелявшего из арбалета чужую иномарку

Мужчина думал, что стреляет в автомобиль соседа, который громко слушал музыку Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Златоусте будут судить 42-летнего мужчину, который расстрелял чужой автомобиль из спортивного арбалета. Он обвиняется в хулиганстве и умышленном повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

— Обвиняемый вину в совершении преступления признал в полном объеме, добровольно возместил ущерб, причиненный преступлением, — прокомментировали в ведомстве. — Уголовное дело направлено в Златоустовский городской суд для рассмотрения по существу.

Златоустовец находился у себя в квартире на первом этаже. Он был пьян. В соседней квартире громко играла музыка и мешала мужчине отдыхать. Мужчина разозлился и схватил свой спортивный арбалет, после чего принялся стрелять по стоявшему у дома автомобилю Mazda.

Однако златоустовец ошибся. Припаркованная у дома машина принадлежала вовсе не любителю громкой музыки, а жителю соседнего подъезда. Хозяин автомобиля выбежал на улицу, а пьяный мужчина направил арбалет уже на него. Он начал материться и потребовал от него найти людей, которые громки слушали музыку. Владелец иномарки вызвал полицию. В итоге дебошира с арбалетом задержали.

Стрелок дважды попал в цель. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

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