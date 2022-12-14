Книгу про математику, написанную учителем-тик-токером Петром Земсковым, признали лучшей

Это не первая награда Земскова: в прошлом году он стал героем первой полосы от «Комсомольской правды». Фото организаторов

В Кремлевском дворце подвели итоги премии Российского общества «Знание». Заявки на нее подают педагоги, лекторы, просветители и даже компании. В этом году в премии было 13 номинацией, в одной из которых победил учитель из Челябинска.

Книга «Математика с Петром Земсковым» издательства АСТ признали лучшей просветительской книгой. В ней автор рассказывает, как изучить математику с помощью фокусов и трюков.

— Эти аплодисменты, прежде всего, её величеству математике. А также великой профессии учителя. И бумажной книге, — прокомментировал награду лауреат.

Фото организаторов

СПРАВКА

Пётр Земсков – учитель, блогер и ведущий научно-популярных каналов в YouTube и TikTok на многомиллионную аудиторию.