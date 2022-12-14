На прямой линии губернатора Челябинской области попросили вернуть многодетного отца из зоны СВО

Алексей Текслер. Фото: правительство Челябинской области

Жительница Магнитогорска Кристина Шарнина обратилась на прямой линии к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Она попросила вернуть домой ее мужа из зоны проведения специальной военной операции.

Дело в том, что мужчина является многодетным отцом. Он входит в категорию граждан, которым официально предоставили. Однако домой южноуралец так и не вернулся и продолжает служить.

Губернатор Алексей выслушал историю и отметил, что просил областного комиссара не призывать мужчин с тремя и более несовершеннолетними детьми. По его словам, комиссариаты эти инструкции соблюдают, но иногда бывают случаи, когда многодетных отцов могут случайно призвать.

— На областной комиссии мы составили списки таких людей вместе с уполномоченным по правам человека Юлией Сударенко. Мы возвращаем этих людей. Прошу взять на контроль, мне сегодня же дадут информацию, где находится ваш муж, — сказал Алексей Текслер.

С 26 сентября в Челябинскую область вернули 81 многодетных отцов, которых призвали в ходе частичной мобилизации. Среди них есть и те, кто пользоваться такой возможностью не стали – 5 человек отказались возвращаться и решили продолжить службу.

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