В Челябинске полностью обновят троллейбусный парк в 2023 году

Фото: ЧелябГЭТ

Губернатор Алексей Текслер во время прямой линии анонсировал обновление троллейбусного парка в Челябинске. По его словам, полностью работа будет выполнена в 2023 году.

— Мы заменим все троллейбусы в Челябинске в следующем году. Это будет федеральное финансирование, — сказал губернатор.

Также в ходе обновления общественного транспорта отремонтируют большую часть трамвайных путей, еще 30 км полностью заменят. Планируется закупка и новых низкопольных вагонов – всего их будет 74.

Напомним, на транспортную реформу в Челябинске планируется потратить 22,9 млрд рублей. Большую часть средств выделят из областного бюджета в виде инфраструктурных кредитов (15,6 млрд), остальную сумму возьмут из внебюджетных источников (7,3 млрд).

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