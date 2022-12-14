В Челябинской области врачи и медики получат возможность попадать в подъезды без ключей

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Медики и врачи в Челябинской области могут попадать в подъезды без ключей. Для них разработали специальное приложение, которое будет открывать двери по нажатию кнопки. Как сообщает издание «ФедералПресс», разработкой проекта занимается компания «Интерсвязь».

Приложение будет полезным не только для открытия дверей подъезда. Там также показывается список пациентов, которые вызвали врача на дом – указан адрес и даже этаж.

В компании «Интерсвязь» уверяют, что не собираются делать проект платным. Его главная цель – помочь врачам и их пациентам. Некоторые медики уже пользуются этим приложением, они открыли двери более 11 тысяч раз. До конца текущего года такая возможность появится у врачей в 14 городах региона.

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