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НовостиОбщество14 декабря 2022 17:59

Челябинка, прославившаяся 6-сантиметровыми ногтями, сожгла их на видео

Длина ноготочек успела стать меньше
Андрей МОСКВИЧЕВ
Сама девушка говорит, что это символ периода без ногтей

Сама девушка говорит, что это символ периода без ногтей

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Челябинка Светлана Попова, которая прославилась в интернете своими ногтями длиной в шесть сантиметров, снова поразила людей. В этот раз она радикально решила избавится от них с помощью поджога.

Сейчас маникюр Светланы значительно скромнее — всего три с половиной сантиметра. Правда, видео от этого не перестало быть эффектным.

Как рассказала Света изданию hornews.com, она решила сжечь ногти перед скорым отъездом на Шри-Ланку, где недоступны повсеместно манекюрные салоны.

— Я сожгла ногти как символ того, что больше их не буду носить месяца три, до весны точно. А весной я подумаю, — объяснила Попова изданию.

Ранее стало известно о том, что 15-летняя челябинка София Ирхужина начала путь в большом кино. Девушка снялась в полнометражном фильме «Четыре четверти» по одноименному роману Александра Юка.

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