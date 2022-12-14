Челябинка, прославившаяся 6-сантиметровыми ногтями, сожгла их на видео

Сама девушка говорит, что это символ периода без ногтей Фото: Кирилл САДЫКОВ

Челябинка Светлана Попова, которая прославилась в интернете своими ногтями длиной в шесть сантиметров, снова поразила людей. В этот раз она радикально решила избавится от них с помощью поджога.

Сейчас маникюр Светланы значительно скромнее — всего три с половиной сантиметра. Правда, видео от этого не перестало быть эффектным.

Как рассказала Света изданию hornews.com, она решила сжечь ногти перед скорым отъездом на Шри-Ланку, где недоступны повсеместно манекюрные салоны.

— Я сожгла ногти как символ того, что больше их не буду носить месяца три, до весны точно. А весной я подумаю, — объяснила Попова изданию.

Ранее стало известно о том, что 15-летняя челябинка София Ирхужина начала путь в большом кино. Девушка снялась в полнометражном фильме «Четыре четверти» по одноименному роману Александра Юка.

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