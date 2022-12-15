Жена челябинского губернатора поздравила с днем рождения известного скульптора

Фото: Ирина Текслер / ВКонтакте

Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер поздравила известного регионального скульптора Вардкеса Авакяна с днем рождения, который прошел 14 декабря. Свое поздравление она опубликовала в социальных сетях.

— С народным художником Вардкесом Авакяном я познакомилась в 2019 году. Он был одним из первых людей, к кому я поехала знакомиться, чтобы погрузиться в историю Челябинска, почувствовать его характер, — пишет Ирина Текслер.

Авакян — автор большинства известных памятников региона. Среди его работ — челябинский монумент Игорю Курчатову, скульптуры Глинке, Прокофьеву, памятники студенту у ЮУрГУ, композиция 1919 в Копейске и драмтеатр имени Пушкина в Магнитогорске.

Кстати, ранее на набережной реки Миасс в Челябинске завершили установку праздничной иллюминации. Здесь появились три светящиеся лампочки и два белых медведя.

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