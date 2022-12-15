В Челябинской области мошенник объединил бывших супругов, украл 3 млн рублей и все потратил на одежду

Мошенник все деньги тратил на создание образа бизнесмена Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Бывшие муж и жена в Челябинской области отдали 3 млн рублей «иностранному бизнесмену».

Мошенник действительно был гражданином одной из стран ближнего зарубежья, но жил в Магнитогорске. Он создал страницу с вымышленными данными на сайте знакомств и с помощью нее познакомился с женщиной. Строить романтические отношения с жительницей Магнитогорска аферист вовсе не собирался. Вместо этого он назвался респектабельным иностранным бизнесменом и предложил новой знакомой инвестировать в фондовый рынок.

Женщина поверила «бизнесмену», вложила свои сбережения — 20 тыс. рублей — и действительно получила прибыль. Обрадованная горожанка связалась со своим бывшим мужем и предложила тому заработать, инвестировав более крупную сумму.

В итоге экс-супруги несколько месяцев переводили деньги мошеннику и в тщетной надежде на доход и лишились 3 млн рублей.

— Все полученные деньги мужчина тратил на приобретение брендовой одежды для создания имиджа успешного бизнесмена, — рассказали в региональном ГУ МВД.

Не получив прибыли, бывшие муж и жена обратились в полицию. Афериста разыскали. Теперь в отношении 34-летнего неработающего иностранца возбудили уголовное дело о мошенничестве. До суда мужчину отправили в СИЗО.

Ранее аферисту пять месяцев подряд удалось красть деньги у жительницы Челябинска. Женщина поверила, что прошла курсы финансовой грамотности и скоро разбогатеет.

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