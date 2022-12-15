Почти 395 тыс. человек в Челябинской области заболели коронавирусом

В Челябинской области не снижается заболеваемость коронавирусом, а теперь еще началась эпидемия гриппа и ОРВИ Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 99 новых случаев коронавируса — на два меньше, чем накануне. Среди новых инфицированных семеро школьников.

По данным регионального министерства здравоохранения к 15 декабря, лечиться от Covid-19 продолжают 1 177 жителей Челябинской области. Два пациента за сутки умерли от ковидной пневмонии.

За все время с начала пандемии коронавирус диагностировали у 394 988 южноуральцев.

Covod-19 не сдает позиции, а тем временем к нему присоединяются грипп и другие ОРВИ. Только за два дня заболеваемость ими подскочила в Челябинской области на 25%.

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