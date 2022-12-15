Пассажирку выбросило на обочину во время ДТП с легковушкой и двумя грузовиками в Челябинской области

Фото: писково-спасательная служба Челябинской области

В аварии на трассе М-5 в Челябинской области погиб водитель и пострадала пассажирка. ДТП случилось утром 15 декабря на 1755-м километре дороги, под Златоустом.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, Kia Soul врезалась в попутный грузовик Scania. После удара легковую машину выбросило на встречную полосу, где она попала под КАМАЗ.

67-летний водитель погиб, пострадала ехавшая с ним 66-летняя пассажирка.

— Пассажира, женщину, спасатели обнаружили на обочине, в момент аварии ее выбросило из салона, — рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области. — С травмами различной степени тяжести, на носилках, женщину вынесли к дороге и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Фото: писково-спасательная служба Челябинской области

Ранее в Челябинске 33-летнего мужчину насмерть задавило опрокинувшимся трактором.

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