Челябинская модель снова придет к треш-стримеру Mellstroy, который избил ее два года назад

Mellstroy избил девушку на стриме в октябре 2020 года. Фото: соцсети

Если бы Стокгольмский синдром был новостью, он бы выглядел так: челябинская модель Алена Ефремова снова придет в эфир к стримеру Mellstroy, который избил ее два года назад. Об этом Андрей Бурим (настоящее имя блогера) сообщил в своих социальных сетях. Парень анонсировал, что прямое включение пройдет сегодня, 15 декабря, а вот на какой площадке — пока неизвестно.

Напомним, скандальный стрим с участием челябинки случился в октябре 2020 года в Москве. Во время разговора Бурим схватил Алену за голову, а затем несколько раз ударил об стол. Девушка пожаловалась, что во рту у нее было «кровавое месиво», против блогера завели уголовное дело по статье «Побои». она также написала заявление в полицию и потребовала компенсацию с блогера. Алена даже пришла в эфир к Андрею Малахову и рассказала, что у нее все плохо: болит лицо, а левый глаз стал хуже видеть.

Тем временем, пользователи интернета обнаружили анкету с фотографиями модели на сайте эскорт-услуг. Согласно опубликованным данным, два часа в компании с девушкой стоили 30 тыс. рублей. Сама Алена никак не прокомментировала подлинность анкеты.

История конфликта закончилась судом — в июне 2021 года блогера обязали выплатить 50 тысяч рублей, и на этом все. Видимо, молодые люди решили забыть старые обиды во имя совместного хайпа.

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