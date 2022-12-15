Алексей Текслер призвал застройщика поскорее сдать школу в «Вишневой горке»

Школа должна принять первых учеников в 2023 году Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поторопил застройщика со сдачей новой школы. Речь идет о здании в микрорайоне «Вишневая горка» под Челябинском. Достроить школу к следующему учебному году во время прямой линии губернатора попросила жительница поселка Западный.

— В «Вишневой горке» у нас был серьезный разговор с подрядчиком – «Строймеханизайцией», — вспомнил Алексей Текслер. По его словам, с компанией договорились что школу сдадут к 1 сентября 2023 года.

— Нужно постараться строителям, там нет проблем с финансированием, — заявил глава региона. — Надо развернуть необходимый фронт работ и эту проблему решить. Западный – огромный микрорайон и нет инфраструктуры. Решаем эту проблему только сейчас.

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