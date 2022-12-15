Из Челябинской области начали отправлять мобилизованных на фронт

С военнослужащими Алексей Текслер встречался в музее ЧТЗ. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Из танковой дивизии и палаточного лагеря в Чебаркуле начали отправлять мобилизованных. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— Мы обеспечиваем каждого военнослужащего комплектом амуниции и вещей, — рассказал губернатор. — В нем каска, бронежилет, теплые вещи, зимний спальник. Такой комплект получит каждый боец, который отправляется из нашей области. Вне зависимости от региона призыва, Челябинская область или нет.

Накануне Алексей Текслер встретился с командирами и военнослужащими танковой дивизии и передал им 46 квадрокоптеров, столько же карт памяти и смартфонов для управления беспилотниками, а также 59 тепловизоров.

Как уточнили в пресс-службе губернатора, ранее для дивизии в Челябинской области приобрели 20 квадрокоптеров и 37 тепловизоров, а мэрия Челябинска купит для военнослужащих еще 30 обычных дронов, 80 квадрокоптеров с тепловизионными камерами и 162 тепловизионных прицела.

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