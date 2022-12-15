В Челябинской области сын насмерть забил отца-инвалида костылем

У убийцы трое собственных детей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области вынесли приговор 42-летнему мужчине, который до смерти избил собственного отца.

Год назад житель Сатки гостил у своего 66-летнего отца-инвалида. Сын был пьян, поссорился с родителем и набросился на того с кулаками. Он бил пенсионера по голове и телу вдобавок ударил по голове металлическим костылем. Отец умер на месте от полученных травм.

Сына признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека.

— С учетом смягчающих вину обстоятельств, наличия на иждивении трех несовершеннолетних детей, суд назначил виновному наказание в виде 9 лет лишения свободы, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Отбывать наказание саткинец будет в колонии строгого режима.

Ранее в Челябинской области поймали мошенника, который отобрал у бывших мужа и жены 3 млн рублей, и все деньги потратил на одежду.

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