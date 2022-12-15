С января "Строитель" сможет принимать больше спортсменов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новая чаша бассейна «Строитель» в Челябинске начнет работать 9 января — сразу после новогодних праздников. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда-Челябинск» (95.3 FM) рассказал министр физкультуры и спорта Челябинской области Александр Гриб.

— Бассейн «Строитель» фактически готов. Там завершаются пуско-наладочные работы, — раскрыл подробности министр. — Мы рассчитываем, что до конца года у нас будут все разрешительные документы, и с 9 января начнется функционирование нового бассейна.

В пристрое к основному зданию разместилась дополнительная дорожка длиной 25 метров. В новом корпусе также есть свои раздевалки, фильтрация воды, отдельный игровой зал. Предусмотрены и все условия для инвалидов: лифт в воду, широкие душевые, туалеты и коридоры. Новая чаша сможет принять до 90 человек в час.

Дополнительного бассейна не хватало Челябинску, чтобы принять Чемпионат России. Теперь регион подаст заявку на его проведение.

— Этот бассейн нам позволит наконец-то впервые в Челябинске провести чемпионат России по плаванью, — отметил «КП-Челябинск» Александр Гриб. — Несмотря на то, что у нас есть хороший пятидесятиметровый бассейн в «Строителе», обязательным условием для проведения крупных мероприятий является наличие еще одной ванны, которая позволяет разминаться перед основными стартами. Запуск 25-метровой ванны нам наконец-то позволит принять Чемпионат России по плаванию в Челябинске.

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