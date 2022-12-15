В поселке Старая Магнитка изменится маршрут мусоровоза

С 16 декабря в поселке Старая Магнитка поменяется схема вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО). С указанной даты действующие точки сбора отходов будут ликвидированы, а мусоровозы начнут обслуживать частный сектор с проездом по улицам поселка (схему маршрута прилагаем).

Техника будет следовать по основным нетупиковым улицам населенного пункта. При составлении схемы движения учитывались такие факторы, как проезжее состояние дорог и безопасный уклон дорожного полотна.

Мусоровозы будут обслуживать поселок, как и прежде, по вторникам и пятницам. В указанные дни жители смогут выставлять мешки с отходами в месте сбора – у обочины дороги по маршруту движения мусоровоза.

Такой подход к сбору мусора ранее применялся в Старой Магнитке, однако в октябре 2022 года по обращениям части жителей в поселке было организовано несколько точек сбора мусора. Такой подход не нашел поддержки у других жителей частного сектора. По их просьбе вывоз мусора в поселке будет организован по прежней схеме.

Напомним, что в соответствии с типовым договором оферты, на основании которого региональный оператор оказывает услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами жителям частного сектора, потребители могут использовать два способа складирования ТКО: либо в контейнеры, установленные органами местного самоуправления на специальных площадках (если такие установлены вблизи дома), либо в кузов мусоровоза при бесконтейнерном (помешковом) сборе.

Вместе с тем, ЦКС призывает обратить внимание на то, что бесконтейнерный (помешковый) сбор не предусматривает вывоза отходов от каждого дома. В связи с чем жителям домовладений с улиц, по которым не проезжает мусоровоз, предлагается выносить мешки на обочины улиц по маршруту движения мусоровоза или любую ближайшую к дому контейнерную площадку.

Идеальным решением мусорного вопроса могла бы стать установка в поселке Старая Магнитка стационарных контейнерных площадок. При таком подходе емкости для накопления ТКО будут доступны его жителями 24 часа в сутки. С подобным предложением ЦКС неоднократно обращался в местную администрацию, которая в соответствии с действующим законодательством отвечает за организацию мест накопления ТКО в частном секторе.

Новости компаний