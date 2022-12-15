Предыдущий глава покинул свой пост почти месяц назад. Фото: google.com/maps

В Челябинске на выборы главы Калининского района Челябинска зарегистрировали трех кандидатов. Фаворитом в гонке остается временно исполняющий обязанности главы района Владимир Шамне, конкуренцию ему составят первый замглавы Курчатовского района Константин Матыгин и депутат Калининского райсовета Дмитрий Иванов.

Выбирать главу будут депутаты Калининского района, результаты объявят уже до конца этой недели. Председателем конкурсной комиссии назначили заместителя мэра Челябинска Валерия Смирнова.

Напомним, перестановки в администрации Калининского района начались буквально месяц назад. 23 ноября Сергей Колесник ушел с поста главы и перебрался работать в мэрию. Его должность временно занял Владимир Шамне, который был вице-мэром.

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