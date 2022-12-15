В Челябинске под колеса попал 8-летний мальчик

ДТП случилось у дома №№129 по проспекту Победы Фото: Артем КИЛЬКИН

В Челябинске утром 15 декабря в ДТП пострадал восьмилетний мальчик.

Как рассказали в ГИБДД города, школьника сбил 36-летний мужчина на Kia Optima. Это случилось на пешеходном переходе со светофором через проспект Победы, рядом с перекрестком с улицей Артиллерийской.

Мальчик остался жив, но получил травмы.

Напомним, тем же утром в Челябинской области Kia врезалась последовательно в два грузовика. Сидевший за рулем иномарки пенсионер погиб. Пассажирку во время аварии выбросило из машины. Женщину с места ДТП увели в больницу.

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