В Челябинске под колеса попал 8-летний мальчик

ДТП случилось у дома №№129 по проспекту Победы
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Челябинске утром 15 декабря в ДТП пострадал восьмилетний мальчик.
Как рассказали в ГИБДД города, школьника сбил 36-летний мужчина на Kia Optima. Это случилось на пешеходном переходе со светофором через проспект Победы, рядом с перекрестком с улицей Артиллерийской.
Мальчик остался жив, но получил травмы.
Напомним, тем же утром в Челябинской области Kia врезалась последовательно в два грузовика. Сидевший за рулем иномарки пенсионер погиб. Пассажирку во время аварии выбросило из машины. Женщину с места ДТП увели в больницу.
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